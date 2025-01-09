"Маркевич сразу хотел от меня избавиться". Экс-игрок Днепра вспомнил период работы с тренером

Бывший полузащитник "Днепра" Сергей Кравченко рассказал о своем отношении к бывшему тренеру днепровской команды Мирону Маркевичу.

- А с Маркевичем какие были отношения и какой он тренер?

- Не назову их плохими, прямых конфликтов никогда не было, но как только он пришел - сразу сказал через Андрея Русола, который уже занимал пост директора, что я не нужен ему. У Рамоса я был вице-капитаном и имел игровую практику, а Маркевич сразу хотел от меня избавиться. Я не спрашивал его, почему так, хотя он даже не посмотрел при нем на мою игру. Я просто поехал в Волынь в аренду.

- Затем вы вернулись в Днепр. Что произошло?

- В то же время происходила история Ротаня с рубином летом 2014 года. Мне позвонил Андрей Стеценко и сказал возвращаться в Днепр. Я Андрею Викторовичу говорю: "А зачем мне возвращаться, если две недели назад главный тренер сказал мне, что я ему не нужен?" Ответ был, что я на контракте в "Днепре" и должен возвращаться.

Ну и что делать? Я всегда работал на максимум, несмотря на недоверие тренера. Поэтому и поехал, хотел доказать. Получилось так, что Ротань потом вернулся, знаете эту историю. Ну и мои мысли снова: "У нас одна позиция, тренер меня не желает видеть в команде, какие мои шансы?" Кроме Ротаня, были еще Канкава, Политыло, Шахов - все в центре поля.

- Но вы все равно получали стабильную игровую практику?

- Получилось интересно, потому что за эти полгода я все равно сыграл очень много матчей, как в Лиге Европы, так и в чемпионате. Дальше еще интереснее - Маркевич предлагает продлить контракт. Вот так в футболе бывает, - рассказал Кравченко.