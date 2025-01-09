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Африканский центрбек присоединился к Динамо на сборах в Турции
Игрок участвует в тренировочном процессе команды
Фото: ФК Динамо Київ
Центральный защитник Име Окон присоединился к тренировочному сбору первой команды "Динамо" в Турции, сообщает клубная пресс-служба.
Игрок участвует в тренировочном процессе команды и сыграет в контрольных матчах. По итогам просмотра клуб примет решение о целесообразности подписания контракта с игроком.
Име Окон родился 20 февраля 2004 года. Он является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР "СуперСпорт Юнайтед", кандидатом в сборные ЮАР и Нигерии (может выбирать национальную команду). За профессиональную карьеру Окон провел 41 матч, забил 1 гол.
Напомним, что "Динамо" также просматривает центбрека "Руха" Богдана Слюбика.
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