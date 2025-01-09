  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес собирается активировать опцию выкупа бразильского легионера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес собирается активировать опцию выкупа бразильского легионера

Премьер-лига

Клуб готовит необходимые документы для сделки

Верес собирается активировать опцию выкупа бразильского легионера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о переговорах о продолжении сотрудничества с бразильцем Луаном на постоянной основе.

- Юрий Викторович, на прошлом заседании наблюдательного совета упоминали о переговорах о возможном выкупе контракта Луана. Что известно сейчас, ведет ли "Верес" переговоры о выкупе игрока с "Америкой Минейро"? Если да - то на каком этапе эти переговоры?

- Относительно Луана. Да, он присоединился к нам прошлым летом на условиях годичной аренды с правом первоочередного выкупа. Могу сказать, что "Верес" воспользуется этой своей опцией выкупа футболиста. Сейчас мы готовим необходимые для трансфера документы, - приводит слова Габовды официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Луан провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассит. Ранее сообщалось, что им интересуются несколько клубов УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Вереса имеет предложение из Бразилии
yellow-arrow
Не сыграл ни одного матча. Венгерский клуб расторг контракт с украинцем
yellow-arrow
В Динамо обнародовали информацию о травмированных игроках
Юрий Габовда Верес (Ровно) Луан Кампос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости