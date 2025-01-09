Верес собирается активировать опцию выкупа бразильского легионера

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал о переговорах о продолжении сотрудничества с бразильцем Луаном на постоянной основе.

- Юрий Викторович, на прошлом заседании наблюдательного совета упоминали о переговорах о возможном выкупе контракта Луана. Что известно сейчас, ведет ли "Верес" переговоры о выкупе игрока с "Америкой Минейро"? Если да - то на каком этапе эти переговоры?

- Относительно Луана. Да, он присоединился к нам прошлым летом на условиях годичной аренды с правом первоочередного выкупа. Могу сказать, что "Верес" воспользуется этой своей опцией выкупа футболиста. Сейчас мы готовим необходимые для трансфера документы, - приводит слова Габовды официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Луан провел 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассит. Ранее сообщалось, что им интересуются несколько клубов УПЛ.