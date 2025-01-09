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Контрольный матч. Шахтер – Динамо Загреб 2:2. Результативная ничья в дебютном спарринге

Премьер-лига
Обновлено

Игра в необычном формате

Контрольный матч. Шахтер – Динамо Загреб 2:2. Результативная ничья в дебютном спарринге

Фото: ФК Шахтар

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Белеке донецкий "Шахтер" сыграл контрольный матч против загребского "Динамо". Для украинцев это был дебютный матч в 2025 году. Отметим, что "Шахтер" и "Динамо" регулярно встречаются в товарищеских играх. Так, в июле 2024 года они провели два спарринга: в первом минимально победили хорваты, а во втором команды разошлись миром (2:2).

Марино Пушич с первых минут выпустил всех сильнейших. Как для контрольных матчей это довольно странно, но стоит учитывать, что уже 22 января "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов против "Бреста". Отметим, что матч проводился в необычном формате. Сначала сыграли два тайма по 30 минут, а потом еще один тайм – 45 минут.

Уже на 14-й минуте хорваты открыли счет. Стойкович идеальным ударом с дальней дистанции попал в левую девятку - 0:1. Украинцы играли первым номером, но довести атаки до логического завершения не удавалось. А вот на 34-й минуте "горняки" все же сравняли счет. Кевин за счет индивидуальных действий сместился с фланга в центр и пробил под дальнюю стойку – 1:1.

Контрольный матч. Шахтер – Динамо Загреб 2:2. Результативная ничья в дебютном спарринге - изображение 1

Футболисты "Динамо" взяли мяч под свой контроль, но с конструктивом и у них были проблемы. После второго тайма по 30 минут Марино Пушич прогнозированно изменил весь состав. После 60-й минуты "горняки" снова начали больше контролировать мяч и на 67-й минуте могли выходить вперед, но с выгодной позиции Эгиналдо пробил мимо ворот. Хорваты ответили своим ударом в ближний угол, но без проблем для Фесюна. Технические проблемы не позволили болельщикам насладиться футболом.

На 84-й минуте украинцы вышли вперед. Мяч в свой актив записал опытный Тарас Степаненко. Удержать преимущество футболисты "Шахтера" не смогли. Ходжи с левой пробил в дальний угол – 2:2. Матч завершился вничью.

Контрольный матч

"Шахтер" - "Динамо" Загреб 2:2

Голы: Кевин (34), Степаненко (84) - Стойкович (14), Ходжи (95)

"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин

"Шахтер" (после 60-й минуты): Фесюн, Педро Энрике, Фарина, Грамм, Тобиас, Марлон, Степаненко, Невертон, Педриньо, Эгиналду, Траоре

"Динамо" (стартовый состав): Невистич, Франьич, Торренте, Теофиль, Ристовский, Павлин, Батурина, Стойкович, Пьяца, Кордоба, Куленович

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
09.01.2025 в 18:22
Ни игры ни трансляции.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
09.01.2025 в 18:22
Ни игры ни трансляции.
Ответить
0
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