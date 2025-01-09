Бразильский вингер Динамо не планирует возвращаться в Украину

Вингер "Динамо" Витиньо, который сейчас играет на правах аренды за "Ред Булл Брагантино", не планирует возвращаться в Украину.

Более того, бразилец уже определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Согласно данным источника, Витиньо станет игроком "Интернасьонала". Он уже находится в расположении команды, где должен пройти медицинский осмотр. Ожидается, что он подпишет контракт на один сезон на условиях аренды.

Бразилец выступал за "Ред Булл Брагантино" с февраля 2023 года - за это время провел 99 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт 25-летнего Витиньо с киевским "Динамо" действует до лета 2026 года.