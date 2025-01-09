В Динамо обнародовали информацию о травмированных игроках

"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Пресс-служба киевлян сообщает, что несколько футболистов команды из-за повреждений различного характера не могли тренироваться вместе с командой в общей группе.

Полузащитник Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе и не сыграет в завтрашнем контрольном поединке против немецкого "Магдебурга". Напомним, что динамовец восстанавливается после травмы голеностопа, которую получил в декабре.

В последнее время Владимир работает в спортзале. Врачи внимательно следят за динамикой восстановления футболиста, в зависимости от нее будут понятны окончательные сроки возвращения Бражко на поле.

В то же время хорошие новости поступили по восстановлению Андрея Ярмоленко. Динамовский вингер уже частично работает в общей группе. Его возвращение на поле ожидается в ближайших матчах.