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В Динамо обнародовали информацию о травмированных игроках
Несколько футболистов не тренировались в общей группе
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Пресс-служба киевлян сообщает, что несколько футболистов команды из-за повреждений различного характера не могли тренироваться вместе с командой в общей группе.
Полузащитник Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе и не сыграет в завтрашнем контрольном поединке против немецкого "Магдебурга". Напомним, что динамовец восстанавливается после травмы голеностопа, которую получил в декабре.
В последнее время Владимир работает в спортзале. Врачи внимательно следят за динамикой восстановления футболиста, в зависимости от нее будут понятны окончательные сроки возвращения Бражко на поле.
В то же время хорошие новости поступили по восстановлению Андрея Ярмоленко. Динамовский вингер уже частично работает в общей группе. Его возвращение на поле ожидается в ближайших матчах.
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