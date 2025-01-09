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В Динамо обнародовали информацию о травмированных игроках

Премьер-лига

Несколько футболистов не тренировались в общей группе

В Динамо обнародовали информацию о травмированных игроках

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Пресс-служба киевлян сообщает, что несколько футболистов команды из-за повреждений различного характера не могли тренироваться вместе с командой в общей группе.

Полузащитник Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе и не сыграет в завтрашнем контрольном поединке против немецкого "Магдебурга". Напомним, что динамовец восстанавливается после травмы голеностопа, которую получил в декабре.

В последнее время Владимир работает в спортзале. Врачи внимательно следят за динамикой восстановления футболиста, в зависимости от нее будут понятны окончательные сроки возвращения Бражко на поле.

В то же время хорошие новости поступили по восстановлению Андрея Ярмоленко. Динамовский вингер уже частично работает в общей группе. Его возвращение на поле ожидается в ближайших матчах.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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