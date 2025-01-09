Не сыграл ни одного матча. Венгерский клуб расторг контракт с украинцем

Украинский нападающий Даниэль Кивинда покинул "Фехервар".

Как сообщает пресс-служба венгров, клуб расторг контракт с 20-летним футболистом по обоюдному согласию.

Кивинда перебрался к "Фехервару" в сентябре 2024 года, однако не смог провести хотя бы один матч за новую команду из-за постоянных травм.

Ранее Кивинда выступал за "Днепр-1".