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Не сыграл ни одного матча. Венгерский клуб расторг контракт с украинцем
Форварда преследовали травмы
Фото: fehervarfc.hu
Украинский нападающий Даниэль Кивинда покинул "Фехервар".
Как сообщает пресс-служба венгров, клуб расторг контракт с 20-летним футболистом по обоюдному согласию.
Кивинда перебрался к "Фехервару" в сентябре 2024 года, однако не смог провести хотя бы один матч за новую команду из-за постоянных травм.
Ранее Кивинда выступал за "Днепр-1".
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Источник:Fehervarfc.hu
Опубликовал: Алина Ерофеева
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