Полузащитник Вереса имеет предложение из Бразилии

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда прокомментировал интерес к игрокам "красно-черных" со стороны других клубов.

"Действительно, есть заинтересованность в отношении нескольких наших игроков. Наиболее конкретное предложение сейчас по Яго Сикейре. Им интересуется один из бразильских клубов.

По другим пока есть только разговоры без какой-либо конкретики, поэтому я не хотел бы озвучивать сейчас какие-то фамилии. Потому что игрокам важно концентрироваться на работе, а не думать о возможных будущих предложениях", - сказал Габовда в комментарии клубной пресс-службе.