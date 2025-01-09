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Полузащитник Вереса имеет предложение из Бразилии

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Полузащитник Вереса имеет предложение из Бразилии

ФК Верес

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Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда прокомментировал интерес к игрокам "красно-черных" со стороны других клубов.

"Действительно, есть заинтересованность в отношении нескольких наших игроков. Наиболее конкретное предложение сейчас по Яго Сикейре. Им интересуется один из бразильских клубов.

По другим пока есть только разговоры без какой-либо конкретики, поэтому я не хотел бы озвучивать сейчас какие-то фамилии. Потому что игрокам важно концентрироваться на работе, а не думать о возможных будущих предложениях", - сказал Габовда в комментарии клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне Сикейра отыграл 16 матчей за "Верес" во всех турнирах и оформил два ассиста. Контракт бразильского полузащитника с ровенчанами действует до лета 2026 года.

Ранее Габовда сообщил, что клуб готовится активировать опцию выкупа бразильского легионера Луана.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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