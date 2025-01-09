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"В глаза говорили одно, а за спиной - другое". Хавбек Динамо столкнулся с проблемами в Европе
У полузащитника возникли серьезные проблемы
Фото: ФК Динамо Київ
Атакующий полузащитник "Динамо" Сергей Булеца, который играет на правах аренды в "Лехии", рассказал о проблемах в польском клубе.
- Сергей, "Лехия" не взяла вас на сбор. Что произошло?
- Я говорил с тренером и он сказал, что это решение не только его, а и клуба.
- Что вообще случилось в "Лехии", почему вы мало играли?
- Я сам не понимаю. Как-то говорят: "Бог все видит". Оба тренера (и Шимон Грабовский, и Джон Карвер) мне говорили: "Ты очень талантливый футболист и будешь играть", а потом не ставили. Получилось так, что в глаза говорили одно, а за спиной - другое. Я просто не понимаю, зачем "Лехия" меня тогда брала? Когда я туда переходил, то меня заверили, что я буду играть, но они не выполнили обещание.
Меня звали, чтобы я помог команде своим опытом, потому что там очень молодые игроки, а в итоге... Этот период получился непонятным ни для меня, ни для окружающих. Никто так и не понял, почему я не играю. Я уже хочу об этом забыть и думать о дальнейшей карьере, - рассказал Булеца.
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