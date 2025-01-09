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Экс-форвард Ворсклы близок к возвращению в полтавский клуб
Украинец находится в статусе свободного агента
ФК Ворскла / автор невідомий
Украинский нападающий Владислав Кулач близок к возвращению в "Ворсклу", сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".
Именно в Полтаве Кулач наиболее ярко проявил себя. Предыдущим местом работы 31-летнего футболиста был армянский "Пюник", который он покинул в августе 2024 года. С того момента он находится без клуба. Соответственно, он присоединится к команде Юрия Максимова в статусе свободного агента.
Владислав также успел поиграть за такие клубы, как "Ильичевец", запорожский "Металлург", "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", венгерский "Гонвед", "Заря", "Динамо" и азербайджанская "Зира".
Ранее сообщалось, что Кулач может перейти в "Металлист 1925".
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