"В Динамо и так много игроков". Украинец высказался о возможном возвращении в клуб

Атакующий полузащитник "Динамо" Сергей Булеца, который играет на правах аренды в "Лехии", высказался о возможном возвращении в киевский клуб.

- Была информация, что "Лехия" может сдать вас в субаренду. Уже есть какая-то конкретика?

- Я пока ничего не знаю и сам жду какой-то информации.

- А с "Динамо" контактировали относительно возможного возвращения?

- Сегодня-завтра будем разговаривать.

- Возможно, с Шовковским общались?

- Нет.

- А вообще, готовы бороться за место в составе "Динамо"?

- Я не знаю, что ответить вам на этот вопрос, потому что в "Динамо" и так очень много игроков.

- А сами вы, где бы хотели продолжить карьеру, в Украине или за рубежом?

- Я просто хочу играть в футбол. Вот и все. Конечно, хочется попробовать свои силы в зарубежном клубе.

- У вас контракт с "Динамо" на какой срок?

- До лета 2026 года.

- Не планируете его разрывать?

- Я пока еще сам не знаю, что буду делать. Я еще отхожу от этой истории с непонятным клубом ["Лехией"].

- Как сейчас поддерживаете форму?

- Семь дней я занимался с "Лехией", бегал тесты. Сейчас буду сам поддерживать форму: бегать и ходить в зал, - сказал Булеца.