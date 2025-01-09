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"В Динамо и так много игроков". Украинец высказался о возможном возвращении в клуб
Футболист еще не знает, что будет делать
Фото: ФК Динамо Київ
Атакующий полузащитник "Динамо" Сергей Булеца, который играет на правах аренды в "Лехии", высказался о возможном возвращении в киевский клуб.
- Была информация, что "Лехия" может сдать вас в субаренду. Уже есть какая-то конкретика?
- Я пока ничего не знаю и сам жду какой-то информации.
- А с "Динамо" контактировали относительно возможного возвращения?
- Сегодня-завтра будем разговаривать.
- Возможно, с Шовковским общались?
- Нет.
- А вообще, готовы бороться за место в составе "Динамо"?
- Я не знаю, что ответить вам на этот вопрос, потому что в "Динамо" и так очень много игроков.
- А сами вы, где бы хотели продолжить карьеру, в Украине или за рубежом?
- Я просто хочу играть в футбол. Вот и все. Конечно, хочется попробовать свои силы в зарубежном клубе.
- У вас контракт с "Динамо" на какой срок?
- До лета 2026 года.
- Не планируете его разрывать?
- Я пока еще сам не знаю, что буду делать. Я еще отхожу от этой истории с непонятным клубом ["Лехией"].
- Как сейчас поддерживаете форму?
- Семь дней я занимался с "Лехией", бегал тесты. Сейчас буду сам поддерживать форму: бегать и ходить в зал, - сказал Булеца.
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