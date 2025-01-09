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Больше не холостяк. Защитник Оболони женился
На одного холостяка в команде меньше
Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Валерий Дубко принял решение распрощаться с холостяцким статусом.
23-летний футболист женился на своей возлюбленной Елизавете. Фотографии с церемонии бракосочетания появились в соцсетях киевского клуба.
В текущем сезоне Дубко провел 16 матчей за "пивоваров" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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