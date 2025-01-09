Больше не холостяк. Защитник Оболони женился

Защитник "Оболони" Валерий Дубко принял решение распрощаться с холостяцким статусом.

23-летний футболист женился на своей возлюбленной Елизавете. Фотографии с церемонии бракосочетания появились в соцсетях киевского клуба.

В текущем сезоне Дубко провел 16 матчей за "пивоваров" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.