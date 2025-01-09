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Больше не холостяк. Защитник Оболони женился

Премьер-лига

На одного холостяка в команде меньше

Больше не холостяк. Защитник Оболони женился

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Валерий Дубко принял решение распрощаться с холостяцким статусом.

23-летний футболист женился на своей возлюбленной Елизавете. Фотографии с церемонии бракосочетания появились в соцсетях киевского клуба.

В текущем сезоне Дубко провел 16 матчей за "пивоваров" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Оболонь (Киев) Валерий Дубко
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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