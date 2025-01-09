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Стали известны ориентировочные сроки возвращения капитана Руха

Премьер-лига

Марко Сапуга восстанавливается после травмы

Стали известны ориентировочные сроки возвращения капитана Руха

fcruhlviv.com

Новина українською

Капитан "Руха" Марко Сапуга, после повторной операции на колене проходящий месячный курс реабилитации в одной из сербских клиник, не был в одиночестве.

По данным Sport.ua, под наблюдением сербских врачей, но в гораздо более короткие сроки, также находились такие именитые украинские футболисты, как Андрей Ярмоленко, Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

В начале следующей недели Сапуга вернется во Львов, а через несколько месяцев снова отправится в Сербию, чтобы у местных медиков была необходимая информация, как проходит реабилитационный период. Возвращение опорного полузащитника на поле ожидается в октябре.

Ранее сообщалось, что "Карпаты" хотят подписать Сапугу.

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Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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