Первый матч в новом году. Шахтер объявил состав на спарринг против Динамо Загреб

Сегодня, 9 января "Шахтер" проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Марино Пушича станет команда "Динамо" Загреб.

Уже стал известен стартовый состав "горняков" на предстоящую игру.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин.

Запасные: Баглай, Кравец, Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Дрозд, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Келси.

Старт поединка - в 16:00 по киевскому времени. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.