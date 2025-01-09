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Первый матч в новом году. Шахтер объявил состав на спарринг против Динамо Загреб
Стартовая 11-ка "горняков"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 9 января "Шахтер" проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Марино Пушича станет команда "Динамо" Загреб.
Уже стал известен стартовый состав "горняков" на предстоящую игру.
"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин.
Запасные: Баглай, Кравец, Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Дрозд, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Келси.
Старт поединка - в 16:00 по киевскому времени. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
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