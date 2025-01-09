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Первый матч в новом году. Шахтер объявил состав на спарринг против Динамо Загреб

Премьер-лига

Стартовая 11-ка "горняков"

Первый матч в новом году. Шахтер объявил состав на спарринг против Динамо Загреб

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 9 января "Шахтер" проведет первый контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником подопечных Марино Пушича станет команда "Динамо" Загреб.

Уже стал известен стартовый состав "горняков" на предстоящую игру.

"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин.

Запасные: Баглай, Кравец, Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Винисиус, Грам, Дрозд, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Цуканов, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Келси.

Старт поединка - в 16:00 по киевскому времени. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

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Первый спарринг. Шахтер - Динамо Загреб. Текстовая трансляция контрольного матча
Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
09.01.2025 в 15:32
Бийтесь за перемогу Забивайте побільше голів ! Прославляйте Ви Загреб Й велич ваших князів ! Приспів: Заааагреееб, Динамо Заааагреееб, Динамо Заааагреееб назавждииииииии!
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
09.01.2025 в 15:32
Бийтесь за перемогу Забивайте побільше голів ! Прославляйте Ви Загреб Й велич ваших князів ! Приспів: Заааагреееб, Динамо Заааагреееб, Динамо Заааагреееб назавждииииииии!
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0
1
fanatSD (донецк)
09.01.2025 в 15:59
тупая вонючая дырявая затычка.слюни вытри чмо недоношенное
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