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Карпаты объявили об уходе полузащитника

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Тлумак-младший покинул львовский клуб

Карпаты объявили об уходе полузащитника

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

22-летний полузащитник "Карпат" Юрий Тлумак покинул львовский клуб.

Как сообщает пресс-служба "зелено-белых", стороны достигли согласия о прекращении контракта. Футболист получил статус свободного агента.

Тлумак присоединился к "Карпатам" в январе 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах, без результативных действий. В сезоне 2023/24 он вместе с "львами" выиграл серебряные медали Первой лиги.

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Юрий Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати
Опубликовал: Алина Ерофеева
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