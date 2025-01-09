Карпаты объявили об уходе полузащитника

22-летний полузащитник "Карпат" Юрий Тлумак покинул львовский клуб.

Как сообщает пресс-служба "зелено-белых", стороны достигли согласия о прекращении контракта. Футболист получил статус свободного агента.

Тлумак присоединился к "Карпатам" в январе 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах, без результативных действий. В сезоне 2023/24 он вместе с "львами" выиграл серебряные медали Первой лиги.