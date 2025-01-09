Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты объявили об уходе полузащитника
Тлумак-младший покинул львовский клуб
instagram.com/karpaty.lviv
22-летний полузащитник "Карпат" Юрий Тлумак покинул львовский клуб.
Как сообщает пресс-служба "зелено-белых", стороны достигли согласия о прекращении контракта. Футболист получил статус свободного агента.
Тлумак присоединился к "Карпатам" в январе 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах, без результативных действий. В сезоне 2023/24 он вместе с "львами" выиграл серебряные медали Первой лиги.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Карпати
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Польский клуб официально не взял игрока Динамо на зимние сборы
- Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко
- Легенда Серии Б: Довбик – эталонный нападающий, таких сегодня мало. Он может выйти на двузначные цифры
- Экс-тренер Ингульца: Туалеты на стадионе петровского клуба – это вообще one love
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000