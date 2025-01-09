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У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года

Премьер-лига

В семье Романа Гончаренко произошла большая трагедия

У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года

Фото: НК Верес

Новина українською

В семье защитника "Вереса" Романа Гончаренко произошло большое горе. Перестало биться сердце у жены Романы - Татьяны. Об этом сообщила пресс-служба ровенского клуба.

"Верес" соболезнует...Наши большие соболезнования для Романа и его семьи Держитесь!", - говорится в сообщении клуба.

Татьяне было всего 34 года. Пользователи инстаграма под постом клуба отметили, что девушка боролась с онкологией. У Романа остался маленький сын.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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