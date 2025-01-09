Агентские игры? Журналист рассказал, почему Крупский выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Украинский журналист Игорь Бурбас выдвинул свою версию возможного перехода защитника "Ворсклы" Ильи Крупского в "Металлист 1925", а не в "Шахтер".

Как сообщает источник, "Шахтер" вслед за "Металлистом 1925" также активировал сумму отступных в размере 3 млн евро, но кроме этого еще и подтянул личные условия самому игроку на уровне тех, которые предложили харьковчане.

Впрочем, на окончательный выбор Крупского повлияли агенты, которым якобы с трансфера именно в "Металлистом 1925" было обещано 500 тысяч долларов. И именно этот фактор становится решающим в переходе.

Интересно, что по данным Бурбаса, месяц назад агент Крупского отказался от переезда своего клиента в американскую МЛС, опираясь на амбиции игрока выступать в еврокубках.

Напомним, что в этом сезоне Илья Крупский сыграл за "Ворсклу" 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.