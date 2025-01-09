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Агентские игры? Журналист рассказал, почему Крупский выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

Премьер-лига
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Агенты якобы получат с этого трансфера полмиллиона долларов

Агентские игры? Журналист рассказал, почему Крупский выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас выдвинул свою версию возможного перехода защитника "Ворсклы" Ильи Крупского в "Металлист 1925", а не в "Шахтер".

Читайте такжеШахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник

Как сообщает источник, "Шахтер" вслед за "Металлистом 1925" также активировал сумму отступных в размере 3 млн евро, но кроме этого еще и подтянул личные условия самому игроку на уровне тех, которые предложили харьковчане.

Впрочем, на окончательный выбор Крупского повлияли агенты, которым якобы с трансфера именно в "Металлистом 1925" было обещано 500 тысяч долларов. И именно этот фактор становится решающим в переходе.

Интересно, что по данным Бурбаса, месяц назад агент Крупского отказался от переезда своего клиента в американскую МЛС, опираясь на амбиции игрока выступать в еврокубках.

Напомним, что в этом сезоне Илья Крупский сыграл за "Ворсклу" 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Игорь Бурбас Илья Крупский
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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