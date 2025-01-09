"Сразу мы в Днепре-1 стали какими-то предателями", - Кравченко рассказал о конфликте с фанатами Днепра

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко рассказал, что для него означали "Днепр" и "Днепр-1".

‒ Что для вас лично означает ФК "Днепр" и СК "Днепр-1"?

‒ Самое главное, что в этих командах я провел самый длинный период своей профессиональной карьеры. Я всегда играл для днепрян и отдал в общей сложности 12 лет этому городу, поэтому это очень важный этап для меня, как для футболиста. К тому же в этом городе у меня родились дети, поэтому не только команда, но и сам город для меня важен как для человека.

‒ В сам проект "Днепра-1" вы поверили?

‒ К тому времени поверил конечно. А то, что сделал Коломойский с "Днепром-1" может случиться и с другими клубами. Завтра президент скажет, что не хочу вкладываться – до свидания! Просто у Игоря Валерьевича этот процент непостоянства гораздо больше.

Все эти долги, уничтожение клуба с вековой историей – это, конечно, ужасно, но мы ничего не можем сделать. Это уже произошло. Для меня "Днепр-1" – это было продолжение "Днепра". Все, кто поверил в этот проект, надеялись, что со временем вернется тот же "Днепр", на базе "Днепра-1". Но случилось, как случилось…

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это его деньги, желания и доводы. Считаю, что определенные рычаги должны быть, но с другой стороны – это его деньги, что с этим поделаешь? Так делать, конечно, нельзя, с таким клубом, с историей, с людьми, которые работали и болели за клуб, но что мы, обычные люди, можем решить?

– У вас были определенные недоразумения с ультрас "Днепра", можете вспомнить почему это было?

– Разговаривал с некоторыми людьми и мне говорили, что понимают, почему так произошло и все обстоятельства, но не могут поддерживать "Днепр-1", потому что еще продолжал жить ФК "Днепр", играл во Второй лиге. Я ведь тоже поддерживал "Днепр", но чтобы спасти футбол, сохранить футбольную молодежь, был такой выход как создание "Днепра-1". Сначала было понимание по этому вопросу, но затем начались обиды на футболистов, тренеров и персонала, работавших в "Днепре-1". Сразу мы стали какими-то предателями. Я некоторое время не реагировал, а потом уже не смог смолчать и в интервью, скажем так, осудил подобные действия и слова. Это повлекло еще большую реакцию, мол, ты предатель, еще и осуждаешь? Вот и началась история.