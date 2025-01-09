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Бразилец Черноморца опровергает, что он покинул одесский клуб
СМИ поспешили
Фото: ФК Чорноморець
Легионер "Черноморца", вингер Жоау Нету, опроверг информацию, чтто
Ранее источники писали, что бразильский вингер покинул Одессу, но сам футболист эту информацию опроверг.
"Фейковая новость, я игрок клуба", – сказал бразилец.
Напомним, что последние три месяца вингер пропустил из-за серьезной травмы.
Нету присоединился к "Черноморцу" летом 2024 года, перейдя из клуба ОАЭ "Emirates". За это время он провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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