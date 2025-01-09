Бразилец Черноморца опровергает, что он покинул одесский клуб

Легионер "Черноморца", вингер Жоау Нету, опроверг информацию, чтто он покинул одесский клуб .

Ранее источники писали, что бразильский вингер покинул Одессу, но сам футболист эту информацию опроверг.

"Фейковая новость, я игрок клуба", – сказал бразилец.

Напомним, что последние три месяца вингер пропустил из-за серьезной травмы.

Нету присоединился к "Черноморцу" летом 2024 года, перейдя из клуба ОАЭ "Emirates". За это время он провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.