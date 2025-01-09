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Бразилец Черноморца опровергает, что он покинул одесский клуб

Премьер-лига
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СМИ поспешили

Бразилец Черноморца опровергает, что он покинул одесский клуб

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Легионер "Черноморца", вингер Жоау Нету, опроверг информацию, чтто он покинул одесский клуб.

Ранее источники писали, что бразильский вингер покинул Одессу, но сам футболист эту информацию опроверг.

"Фейковая новость, я игрок клуба", – сказал бразилец.

Напомним, что последние три месяца вингер пропустил из-за серьезной травмы.

Нету присоединился к "Черноморцу" летом 2024 года, перейдя из клуба ОАЭ "Emirates". За это время он провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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