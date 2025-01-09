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Шовковский и Луческу посетили матч Шахтера в Турции. ФОТО
Старые знакомые
shakhtar.com
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу встретился со старыми знакомыми в Турции, где "Шахтер" играет свой спарринг с "Динамо" Загреб.
79-летний тренер следил за игрой "горняков", а также провел разговор с Сергеем Палкиным.
Также матч посетил и главный тренер "Динамо" Александр Шовковский со своим помощником Олегом Гусевым. Фото тренера опубликовала пресс-служба "горняков" в соцсетях.
Напомним, что Луческу ранее тренировал и "Шахтер" и "Динамо" Киев.
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