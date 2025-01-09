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Шовковский и Луческу посетили матч Шахтера в Турции. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Старые знакомые

Шовковский и Луческу посетили матч Шахтера в Турции. ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу встретился со старыми знакомыми в Турции, где "Шахтер" играет свой спарринг с "Динамо" Загреб.

79-летний тренер следил за игрой "горняков", а также провел разговор с Сергеем Палкиным.

Также матч посетил и главный тренер "Динамо" Александр Шовковский со своим помощником Олегом Гусевым. Фото тренера опубликовала пресс-служба "горняков" в соцсетях.

Напомним, что Луческу ранее тренировал и "Шахтер" и "Динамо" Киев.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Динамо" Загреб.

Шовковский и Луческу посетили матч Шахтера в Турции. ФОТО - изображение 1
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Источник:
н матч
Опубликовал: Михаил Черныш
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