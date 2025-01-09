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Будет фарм-клубом Карпат? Рух может сохранить прописку в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Если найдет сторонних инвесторов

Будет фарм-клубом Карпат? Рух может сохранить прописку в УПЛ

Фото медіацентру ФК "Рух"

Новина українською

После объединения летом двух львовских футбольных клубов еще не факт, что один из них – "Рух" – прекратит выступления в УПЛ.

Как сообщает Sport.ua, если клуб найдет инвесторов, "Рух" может остаться в УПЛ, хотя и не будет ставить перед собой амбициозных задач.

Также, вероятно, именно в "Рухе" собираются продолжить карьеру Юрий Тлумак, Артур Рябов из "Карпат" и не исключено, что еще один их одноклубник – Ян Костенко.

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Напомним, что сейчас в активе "желто-черных" 23 очка – он занимает седьмое место в УПЛ.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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