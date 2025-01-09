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Балтача: Я очень хотел в Динамо, а меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали
Экс-защитник рассказал, как переходил в киевский клуб
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Легендарный экс-защитник "
"Это был конец 1976 года. Меня приглашает команда, которая всего год назад выиграла еврокубок. Попасть в "Динамо" было мечтой каждого футболиста. Помню, как меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали.
Я очень хотел играть за "Динамо". Много сил у меня уходило на индивидуальные тренировки. Я работал сверхурочно.
Тем более тогда попасть в золотую команду — это было что-то невероятное.
В "Металлисте" приходили тренеры и отговаривали. Говорили, что меня уже не возьмут обратно, даже премиальные не выплатили. До сегодняшнего дня они мне должны 5 тысяч рублей", — рассказал Балтача.
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