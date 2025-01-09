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Балтача: Я очень хотел в Динамо, а меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали

Премьер-лига

Экс-защитник рассказал, как переходил в киевский клуб

Балтача: Я очень хотел в Динамо, а меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали

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Легендарный экс-защитник "Динамо" Сергей Балтача вспомнил, как харьковский "Металлист" не отпускал его в киевский клуб.

"Это был конец 1976 года. Меня приглашает команда, которая всего год назад выиграла еврокубок. Попасть в "Динамо" было мечтой каждого футболиста. Помню, как меня закрыли в Харькове в гостиничном номере и не отпускали.

Я очень хотел играть за "Динамо". Много сил у меня уходило на индивидуальные тренировки. Я работал сверхурочно.

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Тем более тогда попасть в золотую команду — это было что-то невероятное.

В "Металлисте" приходили тренеры и отговаривали. Говорили, что меня уже не возьмут обратно, даже премиальные не выплатили. До сегодняшнего дня они мне должны 5 тысяч рублей", — рассказал Балтача.

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Сергей Балтача Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
В гостях у Гордона
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.01.2025 в 21:03
Ну так грати тоді у футбольному символі України ДИНАМО бажали всі більш-менш майстровиті гравці Тим більш там не лише престиж мабуть і ЗП, київська прописка та можливість поїздок за кордон! Та і в збірну з ДК було набагато простіше потрапити!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
09.01.2025 в 21:03
Ну так грати тоді у футбольному символі України ДИНАМО бажали всі більш-менш майстровиті гравці Тим більш там не лише престиж мабуть і ЗП, київська прописка та можливість поїздок за кордон! Та і в збірну з ДК було набагато простіше потрапити!
Ответить
0
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