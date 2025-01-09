  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер сделал улучшенное предложение Крупскому. Игрок может получить миллион только за первый год
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сделал улучшенное предложение Крупскому. Игрок может получить миллион только за первый год

Премьер-лига
Обновлено

Борьба за защитника Ворсклы продолжается

Шахтер сделал улучшенное предложение Крупскому. Игрок может получить миллион только за первый год

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" делает все возможное, чтобы на "флажке" выиграть борьбу за правого защитника "Ворсклы" Илью Крупского.

Как сообщает ТаТоТаке, "Шахтер" сначала вслед за "Металлистом 1925" активировали клаусулу футболиста, а затем сделало Илье Крупскому улучшенное предложение личного контракта.

Читайте такжеАгентские игры? Журналист рассказал, почему Крупский выбрал Металлист 1925, а не Шахтер

"Горняки" предлагают игроку зарплату вдвое больше предложения харьковчан. Плюс Шахтер обещал Илье личные подписные бонусы.

Согласившись на улучшенное предложение "горняков", Крупский заработает миллион только в первый год контракта (вместе с подъемными).

На данный момент "Шахтер" ожидает решения самого игрока, который вчера уже дал согласие на переход в команду Патрика ван Леувена.

По теме
yellow-arrow
Бразилец Черноморца опровергает, что он покинул одесский клуб
yellow-arrow
"Сразу мы в Днепре-1 стали какими-то предателями", - Кравченко рассказал о конфликте с фанатами Днепра
yellow-arrow
Контрольный матч. Шахтер – Динамо Загреб 2:2. Результативная ничья в дебютном спарринге
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости