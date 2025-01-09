Шахтер сделал улучшенное предложение Крупскому. Игрок может получить миллион только за первый год

" Шахтер " делает все возможное, чтобы на "флажке" выиграть борьбу за правого защитника "Ворсклы" Илью Крупского.

Как сообщает ТаТоТаке, "Шахтер" сначала вслед за "Металлистом 1925" активировали клаусулу футболиста, а затем сделало Илье Крупскому улучшенное предложение личного контракта.

"Горняки" предлагают игроку зарплату вдвое больше предложения харьковчан. Плюс Шахтер обещал Илье личные подписные бонусы.

Согласившись на улучшенное предложение "горняков", Крупский заработает миллион только в первый год контракта (вместе с подъемными).

На данный момент "Шахтер" ожидает решения самого игрока, который вчера уже дал согласие на переход в команду Патрика ван Леувена.