Черноморец возглавил антирейтинг сезона по количеству допущенных ударов по своим воротам

Стало известно, какие команды Премьер-Лиги допустили больше всего ударов по своим воротам в осенней части текущего сезона.

Лидером антирейтинга стал одесский "Черноморец", по воротам которого соперники пробили по 258 раз.

Также в пятерке – "Ингулец", "Левый Берег", "Заря" и "Верес".

Команды, получившие больше ударов по своим воротам:

1. "Черноморец" Одесса – 258

2. "Ингулец" Петрово – 248

3. "Левый Берег" Киев – 231

4. "Заря" Луганск – 224

5. "Верес" Ровно – 219