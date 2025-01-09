Премьер-лига
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Черноморец возглавил антирейтинг сезона по количеству допущенных ударов по своим воротам
Топ-5 команд антирейтинга
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стало известно, какие команды
Лидером антирейтинга стал одесский "Черноморец", по воротам которого соперники пробили по 258 раз.
Также в пятерке – "Ингулец", "Левый Берег", "Заря" и "Верес".
Команды, получившие больше ударов по своим воротам:
1. "Черноморец" Одесса – 258
2. "Ингулец" Петрово – 248
3. "Левый Берег" Киев – 231
4. "Заря" Луганск – 224
5. "Верес" Ровно – 219
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