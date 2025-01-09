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В Комитете этики прокомментировали слияние Карпат и Руха

Премьер-лига
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Но пока без особой конкретики

В Комитете этики прокомментировали слияние Карпат и Руха

Новина українською

Комитет по этике и честной игре УАФ прокомментировал ситуацию с участием "Карпат" и "Руха" во второй части сезона УПЛ после их заявления об объединении.

— Не будет ли нарушением правил честной игры и справедливой конкуренции участие "Карпат" и "Руха" в одном турнире — текущем розыгрыше Украинской Премьер-Лиги, учитывая заявление клубов об объединении?

— Представители комитета по этике и честной игре внимательно изучили заявление клубов и следят за развитием событий. На сегодняшний день, кроме заявления об объединении усилий, никаких признаков слияния или сотрудничества нет.

Кодекс этики и честной игры УАФ содержит статью 4, пункт 1.8, где говорится: "Неукоснительно соблюдать принцип честной игры и не применять в своей деятельности методов и средств, которые противоречат духу честного соперничества".

Это трактуется так, что все участники соревнований должны активно соблюдать принципы fair play и этичности. Очень важно избегать методов, которые могут поставить под угрозу дух честного соперничества.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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