В Комитете этики прокомментировали слияние Карпат и Руха

Комитет по этике и честной игре УАФ прокомментировал ситуацию с участием " Карпат " и "Руха" во второй части сезона УПЛ после их заявления об объединении.

— Не будет ли нарушением правил честной игры и справедливой конкуренции участие "Карпат" и "Руха" в одном турнире — текущем розыгрыше Украинской Премьер-Лиги, учитывая заявление клубов об объединении?

— Представители комитета по этике и честной игре внимательно изучили заявление клубов и следят за развитием событий. На сегодняшний день, кроме заявления об объединении усилий, никаких признаков слияния или сотрудничества нет.

Кодекс этики и честной игры УАФ содержит статью 4, пункт 1.8, где говорится: "Неукоснительно соблюдать принцип честной игры и не применять в своей деятельности методов и средств, которые противоречат духу честного соперничества".

Это трактуется так, что все участники соревнований должны активно соблюдать принципы fair play и этичности. Очень важно избегать методов, которые могут поставить под угрозу дух честного соперничества.