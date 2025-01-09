"Тёрки были приличные", - Кабаев рассказал, как чуть не подрался с Вернидубом

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев вспомнил период своих выступлений в " Заре " и взаимоотношениях с Юрием Вернидубом и Виктором Скрипника.

– У тебя был интересный период в "Заре". Ты говорил, что при Вернидубе очень тяжело тебе было, ты стал таким мужчиной – период испытаний. Но по-настоящему раскрылся ты при Скрипнике. Я так понимаю, что он очень сильное влияние на тебя оказал.

– Очень. Я посмотрел на футбол другими глазами. Он мне такие мелочи показал. И вот вы спросите у Чеберко, Кочергина, которые не играли при Юрии Николаевиче – и тебе ни один не скажет ничего плохого, 100 процентов, потому что как он относился к человеку, к футболисту. Он на тренировке просто молчал, не было крика совсем.

Он смотрел, что ты делаешь. Ты ошибаешься, ошибаешься. После тренировки он мог что-то проанализировать, поговорить с тобой, и говорил: "Каба, ты сейчас хорошо играешь. Не дай мне шанс, чтобы я что-то думал, чтобы меня менять".

Подходил, допустим, к Русину, который не играл, говорит: "Назик, дай мне шанс, чтобы я думал, чтобы тебя поставить и не поставить Кабу". Он каждого мотивировал какими-то приколами. Я посмотрел по-другому на футбол.

У Николаевича было сложно, потому что это первая моя такая поездка из дома, новый коллектив, новый город, нет друзей, и такая команда уже была взрослая, я ни с кем не общался, нужно квартиру найти, а я все время, грубо говоря, с мамой живу. Было очень тяжело.

И не было результата, а Николаевич привык, что у "Зари" всегда 3-е место, "Манчестер Юнайтед". А тут мы пришли – и обкакались, так сказать, и трансферы плохие.

Честно, были с ним такие тёрки приличные. Было такое, что чуть не подрался с ним в душевой. Было на эмоциях. Он – очень эмоциональный человек, я – молодой. Когда меня накрутят, я тоже могу сэмоционировать, я тоже не робот.

Я тоже что-то ответил, и так в душ он залетел, меня Никита Каменюка уже успокаивал. Я понимал, что я там неправ был, но это эмоции.

Но сейчас часто мы с ним видимся, тоже теплые отношения, и он очень рад. Говорит: "Я тебе говорил, что ты будешь в сборной".