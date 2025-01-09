"Понимаем, что это хороший продукт", - MEGOGO рассматривает вариант трансляций УПЛ

Директор по контенту MEGOGO Мария Панченко заявила о том, что сервис рассматривает в перспективе сценарий, при котором будет проходить трансляция УПЛ .

"Рассматривали, рассматриваем и будем рассматривать. Мы очень активно говорим с дистрибьюторами – это наши партнеры по сотрудничеству на других телеканалах. Отношения с ними у нас очень хорошие, и мы постоянно подходим к этому вопросу, пытаясь понять, какая у них позиция. Но мы тоже достаточно активно сами предлагаем условия. Пока мы еще не в той точке, где могли бы сойтись.

Мы понимаем, что УПЛ – это хороший продукт. Как спортивный вещатель хотели бы иметь эти права. С другой стороны, если цена не вмещается в стоимость подписки, мы ни в коем случае не хотели бы переводить ее на нашего зрителя. Ищем такое соотношение цены, количества дополнительных потребителей и наших расходов на контент, чтобы это могло пройти безболезненно. Пока мы не нашли эту формулу, но переговоры продолжаются.

Мы максимально открыты для сотрудничества со всеми, мы не агрессивный партнер. Мы всегда за то, чтобы найти общий язык и максимально партнериться. Я не вижу других проблем, нет никакой политики в этом. Вопрос только в цене. Не хочу ставить какие-то дедлайны, потому что я понимаю, что мы можем быть не готовы, партнеры могут быть не готовы, но я очень надеюсь, что мы положительно решим этот вопрос", - сказала Панченко.