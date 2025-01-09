Рух вышел из отпуска. В команде замечено несколько новичков

Львовский " Рух " в четверг, 9 января, вышло из отпуска. На клубной базе команда начала подготовку ко второй части сезона 2024/25.

Игроки прошли медосмотр и после этого провели первую тренировку в 2025 году. Далее желто-черные продолжат подготовку на клубной базе, а 22 января отправятся в Словению, где проведут вторую часть зимних сборов.

При этом, по данным Sport.ua, в расположении "Руха" были замечены новички: Юрий Тлумак из "Карпат", Олег Горин из "Днепра-1", Богдан Козак из тернопольской "Нивы". Под руководством Виталия Пономарева тренировались также несколько футболистов "Руха-2" и молодежного состава.

Также вернулись в команду Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук, которые прошлой осенью выступали на правах аренды соответственно за "Левый Берег" и "Подолье". Денис Слюсар занимался по индивидуальной программе.