Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух вышел из отпуска. В команде замечено несколько новичков
Команда начала подготовку ко второй части сезона
fcrukh.com
Львовский "
Игроки прошли медосмотр и после этого провели первую тренировку в 2025 году. Далее желто-черные продолжат подготовку на клубной базе, а 22 января отправятся в Словению, где проведут вторую часть зимних сборов.
При этом, по данным Sport.ua, в расположении "Руха" были замечены новички: Юрий Тлумак из "Карпат", Олег Горин из "Днепра-1", Богдан Козак из тернопольской "Нивы". Под руководством Виталия Пономарева тренировались также несколько футболистов "Руха-2" и молодежного состава.
Также вернулись в команду Руслан Непейпиев и Андрей Столярчук, которые прошлой осенью выступали на правах аренды соответственно за "Левый Берег" и "Подолье". Денис Слюсар занимался по индивидуальной программе.
Популярное сейчас
- Это было ожидаемо. Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера
- Экс-форвард Ворсклы близок к возвращению в полтавский клуб
- "В глаза говорили одно, а за спиной - другое". Хавбек Динамо столкнулся с проблемами в Европе
- Экс-тренер Ингульца: Туалеты на стадионе петровского клуба – это вообще one love
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился