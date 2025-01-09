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"Боль навсегда", - у защитника Вереса ушла из жизни жена

Премьер-лига
Обновлено

Большое горе в семье Романа Гончаренко

"Боль навсегда", - у защитника Вереса ушла из жизни жена

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В семье защитника "Вереса" Романа Гончаренко произошло большое горе. Перестало биться сердце у жены Романы - Татьяны.

Татьяне было всего 34 года. Пользователи инстаграма под постом клуба отметили, что девушка боролась с онкологией. У Романа остался маленький сын.

Футболист опубликовал stories на своей странице в Instagram: "Не могу в это поверить...болит...очень болит. Танюшка моя... Ты так любила жизнь. Сколько у нас было планов… и в один момент… Не верю! Боль навсегда", – написал футболист.

Также Роман заявил, что похоронят Татьяну в Полтаве.

"Боль навсегда", - у защитника Вереса ушла из жизни жена - изображение 1
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