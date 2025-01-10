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Хочет в Европу. Один из лидеров Руха не спешит переходить в Карпаты
На Алексея Сыча есть претенденты в Бельгии и Испании
Фото: пресслужба УАФ
Защитник"
Как сообщает телеграм-канал "Inside UPL", футболист рассматривает варианты продолжения карьеры Европе, где 23-леним игроком интересуются в Бельгии, где он выступал ранее, и в Испании.
Также отмечается, что киевское "Динамо" интересовалось игроком, но до переговоров не дошло.
Сыч в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.
Также футболист дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).
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