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Хочет в Европу. Один из лидеров Руха не спешит переходить в Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

На Алексея Сыча есть претенденты в Бельгии и Испании

Хочет в Европу. Один из лидеров Руха не спешит переходить в Карпаты

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Защитник"Руха" Алексей Сыч не спешит переходить в "Карпаты".

Как сообщает телеграм-канал "Inside UPL", футболист рассматривает варианты продолжения карьеры Европе, где 23-леним игроком интересуются в Бельгии, где он выступал ранее, и в Испании.

Также отмечается, что киевское "Динамо" интересовалось игроком, но до переговоров не дошло.

Сыч в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

Также футболист дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).

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Опубликовал: Михаил Черныш
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