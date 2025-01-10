Хочет в Европу. Один из лидеров Руха не спешит переходить в Карпаты

Защитник" Руха " Алексей Сыч не спешит переходить в "Карпаты".

Как сообщает телеграм-канал "Inside UPL", футболист рассматривает варианты продолжения карьеры Европе, где 23-леним игроком интересуются в Бельгии, где он выступал ранее, и в Испании.

Также отмечается, что киевское "Динамо" интересовалось игроком, но до переговоров не дошло.

Сыч в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

Также футболист дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).