Пушич: В таких матчах имеет значение не только результат, но и отношение игроков

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал оценку контрольной игре с "Динамо" Загреб (2:2) и рассказал о том, как проходят сборы команды в Турции.

– Мистер, "Шахтер" провел первый товарищеский матч на зимнем собрании. Насколько вы удовлетворены результатом и как оцените разные тайма, поскольку сегодня мы увидели на поле многих игроков?

– Во-первых, мы используем такие поединки для подготовки с точки зрения физической формы и отработки стиля игры с мячом и без него, поэтому сегодня был очень трудный матч с хорошим соперником, командой уровня Лиги чемпионов, и я этим очень доволен, поэтому что было очень большое сопротивление. Считаю, что в первой части игра была равной: шансы имели и мы, и соперник, были хорошие моменты, как и некоторые плохие моменты, над которыми следует работать, особенно в обороне. И, по моему мнению, во второй части мы преимущественно доминировали и должны были забить еще один или два гола, чтобы победить. Но, к сожалению, мы этого не совершили и получили ничью. В таких матчах имеет значение не только результат, но и твое отношение, производительность, энергия, которую ты вкладываешь, и исходя из того, что я сегодня увидел, становится понятным: все очень настойчиво работают на этой неделе. У нас была тяжелая тренировка вчера, поэтому я понимаю, что кто-то вышел на поле уставшим, но на самом деле это то, как нам нужно набирать физическую форму и кондиции. Я очень доволен тем, как ребята сейчас трудятся.

– После матча вы достаточно долго в компании Марио Станича общались с Фабио Каннаваро. О чем говорили, если это не секрет?

– Мы знакомы друг с другом, и разговор был, конечно, о матче, о качестве игры. Как я уже говорил, это была хорошая тренировка для обеих команд, оба коллектива имеют схожие качества. Было очень интересно наблюдать за футболистами на разных позициях, особенно видеть интенсивность игры, которая была достаточно неплохой.

– "Шахтер" провел уже шесть дней на этом собрании. Какая работа была проведена и над чем будете работать дальше?

– Завершаем первую неделю этим матчем. В общем, очень много работаем, и в течение второй недели улучшим определенные элементы и, безусловно, будем готовиться к игре с "Брестом" в Лиге чемпионов. Будем стараться восстановить все свои принципы игры, принципы видения футбола и попробуем добавить новую энергию. На следующей неделе, вероятно, будем работать более специфически по плану игры с "Брестом". Это две отдельные части нашей подготовки: первая связана с Лигой чемпионов, а вторая – с внутренним чемпионатом. Хотя я, конечно, рассматриваю это комплексно: мы должны быть готовы к нашему внутреннему чемпионату, чтобы снова догнать конкурентов, и, безусловно, мы хотели бы хорошо выступить и иметь хорошие результаты в Лиге чемпионов. Именно к этому мы готовимся в течение двух недель. Итак, две части подготовки: первая – для Лиги чемпионов, а затем снова начинаем работать для внутреннего чемпионата.