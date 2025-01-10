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Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды
Рух вышел из отпуска
fcrukh.com
В четверг, 9 января, состоялось собрание и первая тренировка "
Как сообщает "ТаТоТаке", на ней отсутствовали три основных игрока львовского клуба – Олег Федор, Илья Квасница и Игорь Краснопир.
В то же время, защитник Алексей Сыч тренировался в общей группе.
Ранее была информация, Федор, Квасница, Сыч, Краснопир, а также со временем Пастух переходят из "Руха" в "Карпаты".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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