Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды

В четверг, 9 января, состоялось собрание и первая тренировка " Руха ".

Как сообщает "ТаТоТаке", на ней отсутствовали три основных игрока львовского клуба – Олег Федор, Илья Квасница и Игорь Краснопир.

В то же время, защитник Алексей Сыч тренировался в общей группе.

Ранее была информация, Федор, Квасница, Сыч, Краснопир, а также со временем Пастух переходят из "Руха" в "Карпаты".