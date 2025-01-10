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Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды

Премьер-лига

Рух вышел из отпуска

Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды

fcrukh.com

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В четверг, 9 января, состоялось собрание и первая тренировка "Руха".

Как сообщает "ТаТоТаке", на ней отсутствовали три основных игрока львовского клуба – Олег Федор, Илья Квасница и Игорь Краснопир.

В то же время, защитник Алексей Сыч тренировался в общей группе.

Ранее была информация, Федор, Квасница, Сыч, Краснопир, а также со временем Пастух переходят из "Руха" в "Карпаты".

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Рух (Львов) Алексей Сыч Илья Квасница Игорь Краснопир Олег Федор
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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