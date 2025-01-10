Футболист ЛНЗ чаще всех пробивал из-за пределов штрафной в текущем чемпионате

Мухаррем Яшари нанес больше всего ударов из-за пределов штрафной в текущем сезоне. У игрока ЛНЗ 32 дальних удара в первой части текущего сезона УПЛ.

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На второй позиции соответствующего рейтинга расположился футболист "Динамо" Владимир Бражко (26). Топ-3 по этому показателю замыкает представитель "горняков" Александр Зубков (24).

Еще один полузащитник столичного гранда Александр Яцык, выступающий в луганской "Заре" на правах аренды, предпринял 21 попытку. Форвард "Черноморца" Денис Янаков занимает пятое место в списке (18). Напомним, что Бражко, Яцык и Янаков отмечались трижды, Яшари – 4 раза, а Зубков забил 5 голов.