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Динамо - Магдебург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Магдебург. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Александра Шовковского встретятся с представителем второй немецкой Бундеслиги - "Магдебургом".
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Начало игры запланировано на 15:00 по киевскому времени. За 35 минут до стартового свистка (14:25) свою работу начнет предматчевая студия, где будут: актуальные новости, эксклюзивные комментарии и экспертный анализ.
Трансляция поединка и студии будет доступно на YouTube-канале "Динамо".
Товарищеский матч
10.01.2025
"Динамо" Киев 15:00 "Магдебург"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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