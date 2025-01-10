Динамо - Магдебург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Александра Шовковского встретятся с представителем второй немецкой Бундеслиги - "Магдебургом".

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Начало игры запланировано на 15:00 по киевскому времени. За 35 минут до стартового свистка (14:25) свою работу начнет предматчевая студия, где будут: актуальные новости, эксклюзивные комментарии и экспертный анализ.

Трансляция поединка и студии будет доступно на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч

10.01.2025

"Динамо" Киев 15:00 "Магдебург"

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"