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Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр
Команда возвращается к работе
Фото: НК Верес
В четверг, 9 января футболисты "Вереса" вышли из отпуска после трехнедельного отдыха и прошли необходимый медицинский осмотр.
Уже сегодня, 10 числа команда проведет первое после рождественско-новогодних каникул занятие на тренировочной базе.
В Ровно "красно-черные" будут тренироваться в течение недели. А 16-го января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще в течение почти месяца будет готовиться к старту второй части сезона.
Напомним, осеннюю часть сезона "Верес" завершил на 9-м месте турнирной таблицы УПЛ. В активе команды 19 очков.
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