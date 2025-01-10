Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр

В четверг, 9 января футболисты "Вереса" вышли из отпуска после трехнедельного отдыха и прошли необходимый медицинский осмотр.

Уже сегодня, 10 числа команда проведет первое после рождественско-новогодних каникул занятие на тренировочной базе.

Читайте также Верес собирается активировать опцию выкупа бразильского легионера

В Ровно "красно-черные" будут тренироваться в течение недели. А 16-го января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще в течение почти месяца будет готовиться к старту второй части сезона.

Напомним, осеннюю часть сезона "Верес" завершил на 9-м месте турнирной таблицы УПЛ. В активе команды 19 очков.