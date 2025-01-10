Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского

Фулбек "Ворсклы" проводит уже свой не первый сезон на профессиональном уровне, впрочем заявить о себе в полный рост удалось именно в первой части этой кампании родной УПЛ. В частности, 20-летний защитник полтавской команды принял участие в 15-ти из 17-ти пока проведенных турах украинского первенства, отыграв при этом 1287 минут.

По своей стилистике и игровому почерку Крупский тяготеет больше к обороне. Этакий энергетический неутомимый локомотив. Дани Карвахаль украинского разлива, если хотите аналогий с мировым футболом. В то же время статистика Ильи особо не впечатляет - лишь один ассист за этот временной период. Тогда что по-настоящему вызвало конкретный интерес со стороны первых имен нашего футбола и зарубежных клубов к универсалу молодежной и олимпийской сборной Украины? Его работоспособность, скорость и в определенном смысле даже готовность к самопожертвованию. Хотя есть, конечно, и над чем работать. В частности, здесь речь идет о действиях молодого представителя "Ворсклы" в атакующей фазе: над результативностью, дриблингом и большим разнообразием креативных решений. Надежность - это прекрасно, без сомнения. Но хочется и чего-то большего.

С другой стороны, в современных реалиях, когда все мечтают о романтичном позиционном футболе через короткий пас, всем как раз, как ни странно, нужны такие бойцы. Как наш герой. Кому же надо страховать этих всех современных "художников", хех.

И самое главное, что прогресс и потенциал молодого фулбека признает футбольная общественность: от болельщиков до различных экспертов. На нашей памяти подобное в последний раз было в кейсе с другим Ильей - Забарным. Во что превратилась история бывшего юного дарования киевского "Динамо" мы все прекрасно знаем - центрбек "вишневых" на данном этапе тоже переживает свою трансферную сагу. Впрочем, на гораздо более высоком уровне.

Так вот, умение действовать в команде и индивидуальную манеру игры игрока "Ворсклы" отмечал и сам коуч наших олимпийцев Руслан Ротань: "Думаю, что у него очень большие перспективы. Это игрок нового поколения. На этой позиции он очень хорошо работает с мячом и на оборону. Это очень сконцентрированный футболист, который будет делать то, что скажет тренер. Мотивирован, что тоже важно. Я думаю, что у него большое будущее, если работать в том же духе - и скоро мы этого игрока увидим и в национальной сборной".

Разберем возможные варианты продолжения игровой карьеры, которые всплывали в СМИ в последнее время на счет нашего героя.

Украинский масштаб

Самым очевидным и наверное одновременно наиболее закономерным вариантом для Крупского - является продолжение карьеры в стане действующего чемпиона Украины. Здесь тебе лучшая зарплата, возможность показать себя в еврокубках, переход на более качественный уровень и конечно гарантирована прямая борьба за украинские титулы. Что еще нужно? Да, на твоей позиции действует по сути основной правый защитник национальной сборной Украины. Но кто сказал, что будет просто?

С другой стороны, если честно, зачем этот трансфер самому донецкому клубу. Да еще и за довольно существенные деньги. Клаусула "Ворсклы" за Крупского в размере тех самых 3 миллионов не является в наших реалиях чем-то мизерным даже для "Шахтера". Есть свой Конопля и бразилец Винисиус. По сути исполнители для двух разных формаций: позиционной со ставкой на закрытую игру и скоростную вертикальную.

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Хм, разве что, первый готовится на трансфер, а второй разочаровал руководство "горняков"? Или же, все значительно банальнее и дончане хотят переманить игрока, чтобы не дать возможности усилиться конкурентам. Кто знает... Потому что в любом случае Илья выглядит очень перспективным, однако все еще никак не монолитным исполнителем. Общего класса и опыта у имеющихся фулбеков украинского гранда все же больше.

Экзотический вояж

МЛС - штука довольно прикольная и интересная. Как-никак зарубежный чемпионат. Но, кажется, это тот самый случай, когда не нужно брать пример со своих более опытных коллег по защитному цеху. Условные Кривцов и Сваток перебирались за океан уже на закате своей карьеры, а здесь только ее расцвет. Нужно прогрессировать, прогрессировать и еще раз прогрессировать. В частности, в последнее время Крупского сватали в тамошний "Нью-Ингленд Революшн".

К тому же, нужно думать и о медийной составляющей. А кто бы что ни говорил, она играет в современном футболе точно не меньшую роль, чем само игровое наполнение. Иногда даже большую, если речь касается трансферных переходов. Очень важно, даже просто жизненно необходимо, на старте своей профессиональной карьеры не исчезать с радаров европейских скаутов и все время быть на слуху. Будем откровенны, заморский чемпионат не очень способствует этой тенденции - все же туда в большинстве своем все едут именно доигрывать.

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Абсурд

Если предыдущие два пункта назначения потенциальной дорожной карты игровой карьеры Ильи в принципе в целом понятны. То к третьему, и конечному пока, есть, мягко говоря, огромные вопросы. И хуже всего в этом всем, что как сообщают различные СМИ: на данном этапе этот вариант является наиболее вероятным. Речь, очевидно, идет о "Металлисте 1925" и его финансовых возможностях. И вопросов здесь как раз к самому харьковскому клубу нет совсем. Есть желание, есть потребность, есть возможности. Почему нет? Вопросы есть к другой стороне. А здесь, уж как говорится "не все так однозначно".

Если все-таки руководство "Ворсклы" всеми ногами упирается в приславутые 3 миллиона. Нуууу, бизнес-интерес, что поделаешь. Каждый думает о своей выгоде, такова суровая реальность жизни. Однако, если здесь есть и прямое желание футболиста, которое напрямую связано с финансовыми условиями. То тут попросту комментировать нечего. Какая Первая лига (!), когда тебе всего 20 и карьера идет вверх...? Более того, еще далеко не факт, что команда Патрика ван Леувена сумеет вернуться в элиту по итогам сезона 2024/25. Вопросов, однозначно, существенно больше, чем ответов.

И здесь вытекает как раз другой фактор - агентские игры. Потому что если разные источники рассказывают правду, и "Шахтер" вслед за "Металлистом 1925" также активировал полную клаусулу за игрока и повысил уровень индивидуальных выплат, то какие еще могут быть "аргументы" в сторону именно харьковчан. Непонятно... Что-то здесь однозначно не складывается и присутствует посторонний фактор.

Развязка с разным привкусом

В зависимости от того как закончится эта повесть, эмоции и послевкусие от нее могут быть кардинально разными. Есть прямое ощущение, на что и указывают вышеуказанная информация, что как это часто бывает в наших реалиях - далеко не все зависит от одного лишь желания молодого таланта. Приговор таков: "Шахтер" и МЛС будут неплохими вариантами, а вот авантюра с вояжем в перволиговый "Металлист 1925" выглядит как полная смысловая чушь и абсолютный провал... По-другому и не скажешь.

Фото: пресс-служба ФК "Ворскла", Алина Ерофеева, UA-Футбол