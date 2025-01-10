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Клуб УПЛ подтвердил уход легионера из клуба

Премьер-лига
Обновлено

Арад Бар на правах аренды будет выступать в Израиле

Клуб УПЛ подтвердил уход легионера из клуба

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ на своем официальном сайте подтвердил переход израильского полузащитника Арада Бара в "Маккаби" Петах-Тиква.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

К слову, 24-летний израильтянин является воспитанником "Маккаби" Петах-Тиква.

Напомним, Арад Бар стал игроком ЛНЗ в январе 2024 года, перейдя из "Цюриха" за 250 тысяч евро. В текущем сезоне он провел 6 матчей за "фиолетовых" во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.01.2025 в 08:54
Відхід це взагалі то смерть...)
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.01.2025 в 08:54
Відхід це взагалі то смерть...)
Ответить
0
0

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