Клуб УПЛ подтвердил уход легионера из клуба

ЛНЗ на своем официальном сайте подтвердил переход израильского полузащитника Арада Бара в "Маккаби" Петах-Тиква.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

К слову, 24-летний израильтянин является воспитанником "Маккаби" Петах-Тиква.

Напомним, Арад Бар стал игроком ЛНЗ в январе 2024 года, перейдя из "Цюриха" за 250 тысяч евро. В текущем сезоне он провел 6 матчей за "фиолетовых" во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.