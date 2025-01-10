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Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом

Премьер-лига

Олег Горин находится без клуба

Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом

Фото: СК Дніпро-1

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Бывший центральный защитник "Миная" и "Днепра-1" Олег Горин станет игроком "Руха", сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Согласно данным источника, 24-летний футболист подпишет контракт с "желто-черными". Накануне защитник провел первую тренировку с командой.

Ранее сообщалось, что Горин был близок к переходу в "Зарю", он действительно входил в шорт-лист луганского клуба.

Однако окончательное решение принято в пользу "Руха". Это связано с кадровой нехваткой у львовян, поскольку многие футболисты клуба перейдут в "Карпаты" и другие команды.

Переход состоится на правах свободного агента, ведь после распада "Днепра-1" игрок остался без клуба. Ранее он также выступал за "Ягеллонию" и "Минай".

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Рух (Львов) Олег Горин
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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