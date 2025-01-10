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Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
Олег Горин находится без клуба
Фото: СК Дніпро-1
Бывший центральный защитник "Миная" и "Днепра-1" Олег Горин станет игроком "Руха", сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".
Согласно данным источника, 24-летний футболист подпишет контракт с "желто-черными". Накануне защитник провел первую тренировку с командой.
Ранее сообщалось, что Горин был близок к переходу в "Зарю", он действительно входил в шорт-лист луганского клуба.
Однако окончательное решение принято в пользу "Руха". Это связано с кадровой нехваткой у львовян, поскольку многие футболисты клуба перейдут в "Карпаты" и другие команды.
Переход состоится на правах свободного агента, ведь после распада "Днепра-1" игрок остался без клуба. Ранее он также выступал за "Ягеллонию" и "Минай".
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