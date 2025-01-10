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"Я все для этого буду делать". Вингер Динамо планирует попробовать свои силы в Европе
Владислав Кабаев очень мотивирован
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Вингер "Динамо" Владислав Кабаев рассказал о желании попробовать свои силы в более сильных лигах, чем УПЛ.
– У меня большая мотивация, хоть мне 29 лет. Как говорил Скрипник: "В Европе в паспорт не смотрят". Я все для этого буду делать.
Я занимаюсь с нутрициологом, я знаю, как правильно питаться. У меня есть свой тренер по физподготовке, я в зал хожу, знаю, как правильно восстанавливать свои силы.
– Надо еще язык подтянуть.
– Да. Честно, занимался еще английским, но сейчас немного отошел, когда второй ребенок родился.
Так что я хочу – это и в "Заре" было, и в "Черноморце", и в "Динамо" сейчас – почувствовать вкус этого футбола, вкус этих эмоций, за что я люблю футбол, – сказал Кабаев в интервью Sport Arena.
В этом сезоне Кабаев провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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