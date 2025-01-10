"Кварцяный - слишком импульсивный". Кравченко высказался о легендарном тренере

Бывший полузащитник сборной Украины и "Волыни" Сергей Кравченко поделился своим мнением о легендарном тренере луцкого клуба Виталии Кварцяного.

Виталий Кварцяный - специфический тренер, но это тоже опыт. Он вел себя хорошо, я его уважаю. Кварцяный - слишком импульсивный, не контролирует себя, но при этом очень классно понимает футбол и видит качества в футболистах, развивает их. Его импульсивность, в первую очередь, мешала ему самому и команде. Все эти замены на 10 минуте матча - это все эмоции.

"Когда я переходил, мне знакомые прямо говорили: "Зачем тебе надо тот Кварцяный, тем более уже в твоем возрасте за 30?", но немного грубее. Для себя в голове я держал, что если будет твориться какая-то "дичь", то я беру сумку и уезжаю, но ничего такого не было. Были, конечно, свои приколы, много об этом сказано.

Конфликтные ситуации с Кварцяным? В отношении меня лично могу вспомнить лишь одну спорную ситуацию, но без обид. Мы играли с "Шахтером". Первый тайм разгромно проигрывали, нас возили и он меня заменил на 43-й минуте. Зачем? Подожди две минуты и сделай замену в перерыве! Помню ту игру, вся команда играла плохо, я не хуже других. Окей, хорошо, ты - тренер, не нравится моя игра, то замени меня в перерыве, зачем в конце тайма? Думаю, что это было сделано, чтобы показать, что он может даже Кравченко заменить на 43-й. Я промолчал, сдержался и рад этому.

На следующую игру он меня не поставил, а потом мы играли с "Днепром", я вышел в стартовом составе и мы обыграли "днепрян" 1:0 на Днепр-Арене. Потом я еще на полгода остался, был капитаном, но с нас начали снимать очки.

Кроме такого непонятного момента, больше ничего вспомнить не могу. Кварцяный - тренер и он решает. Такой стиль был у него, он в этом плане уникальный и один из самых харизматичных тренеров в истории Украины", - поделился Кравченко.