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Пихаленок признался, что для него тяжелее всего на тренировочных сборах
Хавбек "Динамо" рассказал о нагрузке на сборах
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок в комментарии клубной пресс-службе прокомментировал тренировочные будни на сборах в Турции.
- Каждый день на сборах тяжелый, поэтому сегодняшний запомнился, как и предыдущие, насыщенной работой. Самое главное - набрать свои кондиции и подготовиться к первому официальному поединку.
- Какой период на сборах для тебя лично самый тяжелый?
- Думаю, как и для каждого футболиста, - это работа без мяча, бег по кругу. Для меня лично это самое тяжелое. Когда же работаешь с мячом, какой бы объем не давался, это все же другое.
- Скоро первый матч на сборах - против немецкого "Магдебурга". В каком состоянии находится сейчас команда?
- Мы сейчас перед большими нагрузками, но это нормально для сборов. И ради матча с "Магдебургом" послаблений в нагрузках делать не будут.
- На сборах уже было несколько тестирований, в частности, Yo-Yo. Какие ощущения после него?
- Та как всегда, если честно (смеется). Если кто-то не знает, то в Yo-Yo ты бежишь до последнего, пока силы есть - то есть, до упаду. У меня получилось 13 минут - это нормальный результат.
- Говорят, что ты один из лучших в команде в беговых упражнениях...
- Это только поговаривают (смеется).
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