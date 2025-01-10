Пономарев: Задача Руха не изменилась - мы должны побеждать в каждом матче

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о выходе команды из отпуска и как будут проходить зимние сборы "желто-черных".

"Команда собралась после отпуска. Все ребята были рады видеть друг друга. Наши планы неизменны - "Рух" готовится ко второй части сезона. Мы работаем в обычном режиме и впереди у нас полноценные сборы.

Во время первого этапа зимних сборов основное внимание мы будем уделять физической подготовке игроков. У них сейчас будет много беговой работы. Тогда как в Словении команда сыграет спарринги с сильными соперниками. Благодаря этим матчам "Рух" сможет качественно подготовиться к возобновлению УПЛ.

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В состав первой команды мы традиционно привлекли игроков из команды U-19 и "Руха-2". Также с нами тренируются игроки, которые находятся в клубе на просмотре. Пока не буду говорить кто останется, а кто покинет команду, ведь для этого мы должны пройти сборы, которые все покажут. Конечно, хочется усиления на каждую позицию, ведь они все являются важными. Богдан Слюбик поехал на сборы с киевским "Динамо", другие позиции тоже нуждаются в усилении.

Наша задача не изменилась - мы должны побеждать в каждом матче. Главным для нас является развитие футболистов и команда будет работать для этого как и раньше", - сказал Пономарев в комментарии клубной пресс-службе.