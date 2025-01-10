Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Карпат перейдут в Рух - СМИ
Оба футболиста находятся в расположении клуба
Офіційний сайт Зорі/Автор невідомий
24-летний опорный полузащитник Артур Рябов и 22-летний атакующий хавбек Юрий Тлумак станут игроками "Руха". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, они были среди футболистов, которые вышли на тренировку под руководством Виталия Пономарева.
Вчера "Карпаты" объявили об уходе Тлумака, по Рябову пока официальных заявлений не было. Источник добавил, что Рябов перейдет в "Рух" на правах свободного агента.
В этом сезоне Тлумак провел пять матчей во всех турнирах. Рябов отыграл четыре поединка.
Популярное сейчас
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
- Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды
- Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025