Два игрока Карпат перейдут в Рух - СМИ

24-летний опорный полузащитник Артур Рябов и 22-летний атакующий хавбек Юрий Тлумак станут игроками "Руха". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, они были среди футболистов, которые вышли на тренировку под руководством Виталия Пономарева.

Вчера "Карпаты" объявили об уходе Тлумака, по Рябову пока официальных заявлений не было. Источник добавил, что Рябов перейдет в "Рух" на правах свободного агента.

В этом сезоне Тлумак провел пять матчей во всех турнирах. Рябов отыграл четыре поединка.