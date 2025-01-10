Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро". Бразилец Полесья рассказал, как добирался на сборы
Его путешествие длилось 3-4 дня
Фото: ФК Полісся
Бразильский полузащитник "Полесья" Таллес Коста преодолел большое количество километров, чтобы добраться вместе с командой на сборы в Турцию.
- Таллес, прежде всего хочу узнать, как прошла твоя дорога? Мне показалось, что ты за последние несколько дней преодолел чуть ли не полмира.
- Это было долгое путешествие, которое длилось, наверное, трое-четверо суток, во время которых я спал в постели часа три не больше. Все остальное это сон в автобусах и самолетах. Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро, затем перелет во Францию. Из Парижа - в Варшаву, из Варшавы в Житомир, потом снова в Польшу и вот теперь в Турцию.
- Скажи, для чего тебе нужно было возвращаться в Украину? Почему сразу не поехать в Турцию?
- Я вернулся в Украину потому, что мы так договаривались с клубом. Мне надо было пройти медосмотр, и все необходимые медицинские процедуры.
- Теперь отдыхать, потому что впереди непростой период?
- Да, теперь я немного передохну, ведь завтра надо уже приступать к работе, - сказал бразилец.
Популярное сейчас
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января
- Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
- Просто бизнес. Вацко назвал сумму, за которую Козловский продал Рух Карпатам
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО