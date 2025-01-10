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"Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро". Бразилец Полесья рассказал, как добирался на сборы

Премьер-лига

Его путешествие длилось 3-4 дня

"Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро". Бразилец Полесья рассказал, как добирался на сборы

Фото: ФК Полісся

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Бразильский полузащитник "Полесья" Таллес Коста преодолел большое количество километров, чтобы добраться вместе с командой на сборы в Турцию.

- Таллес, прежде всего хочу узнать, как прошла твоя дорога? Мне показалось, что ты за последние несколько дней преодолел чуть ли не полмира.

- Это было долгое путешествие, которое длилось, наверное, трое-четверо суток, во время которых я спал в постели часа три не больше. Все остальное это сон в автобусах и самолетах. Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро, затем перелет во Францию. Из Парижа - в Варшаву, из Варшавы в Житомир, потом снова в Польшу и вот теперь в Турцию.

- Скажи, для чего тебе нужно было возвращаться в Украину? Почему сразу не поехать в Турцию?

- Я вернулся в Украину потому, что мы так договаривались с клубом. Мне надо было пройти медосмотр, и все необходимые медицинские процедуры.

- Теперь отдыхать, потому что впереди непростой период?

- Да, теперь я немного передохну, ведь завтра надо уже приступать к работе, - сказал бразилец.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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