"Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро". Бразилец Полесья рассказал, как добирался на сборы

Бразильский полузащитник "Полесья" Таллес Коста преодолел большое количество километров, чтобы добраться вместе с командой на сборы в Турцию.

- Таллес, прежде всего хочу узнать, как прошла твоя дорога? Мне показалось, что ты за последние несколько дней преодолел чуть ли не полмира.

- Это было долгое путешествие, которое длилось, наверное, трое-четверо суток, во время которых я спал в постели часа три не больше. Все остальное это сон в автобусах и самолетах. Мое путешествие началось с Рио-де-Жанейро, затем перелет во Францию. Из Парижа - в Варшаву, из Варшавы в Житомир, потом снова в Польшу и вот теперь в Турцию.

- Скажи, для чего тебе нужно было возвращаться в Украину? Почему сразу не поехать в Турцию?

- Я вернулся в Украину потому, что мы так договаривались с клубом. Мне надо было пройти медосмотр, и все необходимые медицинские процедуры.

- Теперь отдыхать, потому что впереди непростой период?

- Да, теперь я немного передохну, ведь завтра надо уже приступать к работе, - сказал бразилец.