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"Начали смеяться". Легенда Днепра вспомнил просмотр в итальянском топ-клубе
Игроки клуба высмеивали его антропометрические данные
Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Сергей Кравченко поделился воспоминаниями о том, как в 17-летнем возрасте проходил просмотр в итальянском "Наполи".
"Когда находился на просмотре в "Наполи", то остаться не получилось, хотя какое-то впечатление на тренеров произвел. Единственное, что сказали: надо ходить в спортзал чаще, потому что лет до 20 я был щупленьким и маленьким, поздно созрел в физическом плане.
В раздевалке был смешной эпизод: я пришел на товарищескую игру, тренер меня представил, сказал, что парень из Украины на просмотре. Местные игроки не знали, что я итальянский понимаю, начали смеяться, говорить: "Ему действительно 17 лет? Потому что выглядит только на 14", - приводит слова Кравченко издание Украинский футбол.
Напомним, Кравченко является воспитанником "Шахтера". Выступал за азербайджанский "Карабах", "Ворсклу", "Динамо", "Днепр", "Днепр-1", Волынь" и "Черноморец".
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