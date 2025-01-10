"Начали смеяться". Легенда Днепра вспомнил просмотр в итальянском топ-клубе

Бывший полузащитник "Днепра" и сборной Украины Сергей Кравченко поделился воспоминаниями о том, как в 17-летнем возрасте проходил просмотр в итальянском "Наполи".

"Когда находился на просмотре в "Наполи", то остаться не получилось, хотя какое-то впечатление на тренеров произвел. Единственное, что сказали: надо ходить в спортзал чаще, потому что лет до 20 я был щупленьким и маленьким, поздно созрел в физическом плане.

В раздевалке был смешной эпизод: я пришел на товарищескую игру, тренер меня представил, сказал, что парень из Украины на просмотре. Местные игроки не знали, что я итальянский понимаю, начали смеяться, говорить: "Ему действительно 17 лет? Потому что выглядит только на 14", - приводит слова Кравченко издание Украинский футбол.