Контрольный матч. Динамо – Магдебург 1:3. Подопечные Шовковского проигрывают команде второй немецкой Бундеслиги

Сегодня киевское "Динамо" сыграло свой первый контрольный матч в 2025 году на сборе в Турции. Соперником "бело-синих" был представитель второй немецкой Бундеслиги - "Магдебург". Подготовку ко второму кругу "Магдебург" начал 2 января и уже успел провести один контрольный матч, разгромив вицечемпиона Южной Кореи - "Канвон" (5:0).

С первых минут Александр Шовковский сегодня выпустил 20-летнего защитника-новичка Име Окона и 18-летнего хавбека Даниила Ищенко. Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе.

Уже в дебюте встречи киевляне пропустили. Наджомбе шикарным ударом из-за пределов штрафной под правую стойку заставил Нещерета капитулировать – 0:1. Очень быстро футболисты "Магдебурга" увеличили свое преимущество. Атик из пределов штрафной мастерски перебросил голкипера "Динамо" - 0:2. Все в мире меняется с течением времени, но только не игра "Динамо" в защите. Немцы спокойно контролировали игру, а вот подопечные Шовковского вообще ничего не могли создать у ворот Райманна.

На 27-й минуте украинцы должны были забивать. Шапаренко заработал одиннадцатиметровый, но переиграть голкипера не смог. На 27-й минуте украинцы должны были забивать. Шапаренко заработал одиннадцатиметровый, но переиграть голкипера не смог. Первый тайм завершился со счётом 0:2.

На 56-й минуте мог забивать Тымчик, но с выгодной позиции пробил выше ворот. На 70-й минуте довольно странное решение принял арбитр и назначил второй пенальти в ворота "Магдебурга". На этот раз уже Буяльский с пенальти не смог переиграть Райманна. Это фантастика! Интереснее играли киевляне после перерыва, но кто же будет забивать?

На 84-й минуте после подачи с углового Югоне ударом головой довел счет до разгромного – 0:3. Гол престижа "Динамо" все же забило. Мяч в свой актив записал Буяльский – 1:3. В итоге первый спарринг "Динамо" на сборе завершается поражением.

Контрольный матч

"Динамо" – "Магдебург" 1:3

Голы: Буяльский (87) - Наджомбе (3), Атик (12), Югоне (84)

Нереализованный пенальти: Шапаренко (28), Буяльский (71)

"Динамо": Нещерет - Караваев, Окон, Михавко (Дячук, 31), Дубинчак - Ищенко, Шапаренко - Волошин, Пихаленок (Саленко, 31), Брагару - Герреро (Пономаренко, 31)

"Динамо" (второй тайм): Моргун - Тымчик, Слюбик, Дячук, Вивчаренко - Саленко, Михайленко, Рубчинский - Герич, Пономаренко, Кабаев

"Магдебург" (стартовый состав): Райманн - Гебер, Матисен, Югоне, Наджомбе - Гнака - Герчер, Атик, Бурчу, Эль-Ханкури - Карс.