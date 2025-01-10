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Контрольный матч. Динамо – Магдебург 1:3. Подопечные Шовковского проигрывают команде второй немецкой Бундеслиги
Киевляне не реализовали два пенальти
Фото: ФК Динамо
Сегодня киевское "Динамо" сыграло свой первый контрольный матч в 2025 году на сборе в Турции. Соперником "бело-синих" был представитель второй немецкой Бундеслиги - "Магдебург". Подготовку ко второму кругу "Магдебург" начал 2 января и уже успел провести один контрольный матч, разгромив вицечемпиона Южной Кореи - "Канвон" (5:0).
С первых минут Александр Шовковский сегодня выпустил 20-летнего защитника-новичка Име Окона и 18-летнего хавбека Даниила Ищенко. Владимир Бражко еще работает по индивидуальной программе.
Уже в дебюте встречи киевляне пропустили. Наджомбе шикарным ударом из-за пределов штрафной под правую стойку заставил Нещерета капитулировать – 0:1. Очень быстро футболисты "Магдебурга" увеличили свое преимущество. Атик из пределов штрафной мастерски перебросил голкипера "Динамо" - 0:2. Все в мире меняется с течением времени, но только не игра "Динамо" в защите. Немцы спокойно контролировали игру, а вот подопечные Шовковского вообще ничего не могли создать у ворот Райманна.
На 27-й минуте украинцы должны были забивать. Шапаренко заработал одиннадцатиметровый, но переиграть голкипера не смог. На 27-й минуте украинцы должны были забивать. Шапаренко заработал одиннадцатиметровый, но переиграть голкипера не смог. Первый тайм завершился со счётом 0:2.
На 56-й минуте мог забивать Тымчик, но с выгодной позиции пробил выше ворот. На 70-й минуте довольно странное решение принял арбитр и назначил второй пенальти в ворота "Магдебурга". На этот раз уже Буяльский с пенальти не смог переиграть Райманна. Это фантастика! Интереснее играли киевляне после перерыва, но кто же будет забивать?
На 84-й минуте после подачи с углового Югоне ударом головой довел счет до разгромного – 0:3. Гол престижа "Динамо" все же забило. Мяч в свой актив записал Буяльский – 1:3. В итоге первый спарринг "Динамо" на сборе завершается поражением.
Контрольный матч
"Динамо" – "Магдебург" 1:3
Голы: Буяльский (87) - Наджомбе (3), Атик (12), Югоне (84)
Нереализованный пенальти: Шапаренко (28), Буяльский (71)
"Динамо": Нещерет - Караваев, Окон, Михавко (Дячук, 31), Дубинчак - Ищенко, Шапаренко - Волошин, Пихаленок (Саленко, 31), Брагару - Герреро (Пономаренко, 31)
"Динамо" (второй тайм): Моргун - Тымчик, Слюбик, Дячук, Вивчаренко - Саленко, Михайленко, Рубчинский - Герич, Пономаренко, Кабаев
"Магдебург" (стартовый состав): Райманн - Гебер, Матисен, Югоне, Наджомбе - Гнака - Герчер, Атик, Бурчу, Эль-Ханкури - Карс.
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