Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом - СМИ

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский принял окончательное решение относительно своего будущего.

Около часа назад 20-летний игрок поставил свою подпись в личном контракте с "Металлистом 1925", сообщает ТаТоТаке.

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Ранее была информация, что "Шахтер" сделал улучшенное предложение игроку. Это предложение предусматривало увеличение зарплаты вдвое и солидный подписной бонус.

Несмотря на то, по данным источника, харьковский клуб никак не менял свое предыдущее предложение к защитнику молодежной сборной. Ключевую роль в решении Крупского сыграла личная коммуникация игрока с совладельцем "Металлиста 1925" Богданом Бойко.