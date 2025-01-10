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Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом - СМИ
Защитник определился со своим будущим
Фото: Instagram
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский принял окончательное решение относительно своего будущего.
Около часа назад 20-летний игрок поставил свою подпись в личном контракте с "Металлистом 1925", сообщает ТаТоТаке.
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Ранее была информация, что "Шахтер" сделал улучшенное предложение игроку. Это предложение предусматривало увеличение зарплаты вдвое и солидный подписной бонус.
Несмотря на то, по данным источника, харьковский клуб никак не менял свое предыдущее предложение к защитнику молодежной сборной. Ключевую роль в решении Крупского сыграла личная коммуникация игрока с совладельцем "Металлиста 1925" Богданом Бойко.
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