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С Оконом в основе. Известен состав Динамо на первый спарринг в 2025 году

Премьер-лига
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Первый спарринг

С Оконом в основе. Известен состав Динамо на первый спарринг в 2025 году

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

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Киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Киевляне сыграют с представителем второй немецкой Бундеслиги - "Магдебургом".

Уже стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского.

"Динамо": Нещерет, Окон, Волошин, Шапаренко, Караваев, Михавко, Герреро, Ищенко, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.

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Запасные: Бущан, Моргун, Суркис, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Ванат, Рубчинский, Слюбик, Кабаев, Тымчик, Биловар, Буяльский, Герыч, Саленко, Михайленко, Пономаренко.

Старт поединка - в 15:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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