Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Оконом в основе. Известен состав Динамо на первый спарринг в 2025 году
Первый спарринг
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Киевляне сыграют с представителем второй немецкой Бундеслиги - "Магдебургом".
Уже стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского.
"Динамо": Нещерет, Окон, Волошин, Шапаренко, Караваев, Михавко, Герреро, Ищенко, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Запасные: Бущан, Моргун, Суркис, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Ванат, Рубчинский, Слюбик, Кабаев, Тымчик, Биловар, Буяльский, Герыч, Саленко, Михайленко, Пономаренко.
Старт поединка - в 15:00. UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
Популярное сейчас
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января
- Чистка от Ротаня. Александрия попрощается с ненужными игроками
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025