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ЛНЗ расторг контракт с полузащитником - на его счету один матч
Легионер выступал за черкасский клуб на правах аренды
Фото: ФК ЛНЗ
20-летний полузащитник Матей Ангелов покинул черкасский ЛНЗ.
Как сообщает официальный сайт "фиолетовых", клуб и хавбек договорились о досрочном завершении арендного соглашения, которое было рассчитано до конца сезона 2024/25. Права на игрока принадлежат ФК "Работнички".
Матей присоединился к ЛНЗ в июле 2024 года. В первой части сезона македонец принял участие лишь в одном матче (70 минут).
Ранее ЛНЗ отправил в аренду израильского хавбека.
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