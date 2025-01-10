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ЛНЗ расторг контракт с полузащитником - на его счету один матч

Премьер-лига

Легионер выступал за черкасский клуб на правах аренды

ЛНЗ расторг контракт с полузащитником - на его счету один матч

Фото: ФК ЛНЗ

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20-летний полузащитник Матей Ангелов покинул черкасский ЛНЗ.

Как сообщает официальный сайт "фиолетовых", клуб и хавбек договорились о досрочном завершении арендного соглашения, которое было рассчитано до конца сезона 2024/25. Права на игрока принадлежат ФК "Работнички".

Матей присоединился к ЛНЗ в июле 2024 года. В первой части сезона македонец принял участие лишь в одном матче (70 минут).

Ранее ЛНЗ отправил в аренду израильского хавбека.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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