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"Уже пора стать чемпионом", - Луческу в Турции пообщался с Шовковским. ФОТО
После Шахтера румынский тренер посетил и Динамо
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер "
Румынский специалист пообщался с игроками и наставником Александром Шовковским.
Как сообщают журналисты клубного YouTube-канала "Динамо", Луческу сказал Шовковскому «уже нужно, уже пора быть чемпионами».
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Диамо" лидирует в таблице УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков и "Шахтер" – на 10 пунктов.
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