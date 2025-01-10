"Уже пора стать чемпионом", - Луческу в Турции пообщался с Шовковским. ФОТО

Бывший тренер " Динамо " Мирча Луческу, который сейчас возглавдяет сборную Румынию, посетил тренировку киевской команды на сборе в Турции.

Румынский специалист пообщался с игроками и наставником Александром Шовковским.

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Как сообщают журналисты клубного YouTube-канала "Динамо", Луческу сказал Шовковскому «уже нужно, уже пора быть чемпионами».

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Диамо" лидирует в таблице УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков и "Шахтер" – на 10 пунктов.